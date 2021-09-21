«Тонко чувствует душу»: Анастасия Макеева в лифе на тонких бретелях прикрыла одеялом пышную грудь

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева в последнее время подвергается хейту из-за своего нового избранника Романа Малькова. Нынешний супруг Макеевой ради актрисы оставил жену и детей, которым не желает платить алименты.
Всем, кто ее осуждает, Анастасия Макеева посвятила стихотворение. Правда, она его только проникновенно прочитала. А написала, словно специально для Анастасии, Анжелика Соболь.
«Легко судить, когда не знаешь,
Когда пути чужого не прошел,
И в жизни не своей все видишь, понимаешь:
Кто с кем, когда ушел, пришел», — декламирует на видео, выложенном в микроблоге, Анастасия Макеева.
Для чтения стихов актриса выбрала весьма пикантную обстановку. Она позировала на кровати, в цветном соблазнительном лифе на тонких бретелях и кокетливо прикрывала грудь одеялом. Нимфа!
«Спасибо автору, что так тонко чувствует душу», — поблагодарила Анастасия Макеева поэтессу.
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