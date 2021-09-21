Анастасия Макеева два с половиной года встречалась с «человеком-невидимкой», получая подарки

Частный детектив Максим Заболотный сообщил, что актриса Анастасия Макеева на протяжении двух с половиной лет имела отношения со своим тайным почитателем, которого так ни разу в итоге и не увидела лично. Этого человека, которого сам Заболотный зовет не иначе как «человек-невидимка», зовут Артемий Романов.

«Настя вела с ним весьма откровенную переписку, принимала щедрые подарки, например, дорогие сумки. Он оплачивал ей поездки в Дубай. Мама Макеевой, кстати, била тревогу из-за этого». Максим Заболотный

По словам Максима Заболотного, он нашел сообщников Романова. Некая женщина передавала от возлюбленного звезды для нее подарки. Как заметил частный детектив, совсем скоро в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» будет подробная информация об этом тайном романе звезды, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анастасия Макеева в мае этого года сыграла свадьбу со строителем Романом Мальковым. Ради нее он бросил жену с детьми.

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