«Хотела 250 000 рублей, а получила 34 750»: муж Макеевой рассказал о «победе» в споре с бывшей женой

Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова в мае. Пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды театра. Предприниматель приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей. На протяжении нескольких месяцев после развода Светлана утверждала, что бывший муж не платит алименты. Роман говорил об обратном. В своем инстаграм он сделал заявление.

«Заплачены они мной давно, как и положено в судебных спорах. И никакой победы ни Светланы, ни ее адвоката тут нет. Я сделал это добровольно, ибо люблю своих детей. А на заметку всем воюющим женщинам: договариваться с бывшим мужем куда выгоднее, чем шантажировать. Хотела 250 000 рублей, а получила 34 750 рублей. Вот такая победа», — написал Мальков.

Напомним, после развода старший сын Мальковых, 16-летний Андрей, переехал к отцу и мачехе в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Любляне.

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