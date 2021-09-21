«Мы шутки шутим в гостях у Регины Игоревны»: Шаляпин приобнял на фото Дубовицкую

Музыкант 37-летний Прохор Шаляпин в Instagram разметил снимок с телеведущей Региной Дубовицкой, которой в этом году исполнится 73 года. На кадре они красиво запечатлелись вместе в обнимку.

«Пока Ларочка Копенкина выходит замуж, мы шутки шутим в гостях у Регины Игоревны в легендарном «Аншлаге» для нового телесезона. Прохор Шаляпин

«Надеюсь, что она в вас не влюбилась, как все женщины?», «Вот это полный аншлаг», «Прохор, приглядитесь к Регине. Очень красивая женщина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Прохор Шаляпин не так давно женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии-Дэвис. При этом его жена осталась в Северной Америке, подхватив коронавирус. А вот Прохор Шаляпин вернулся в Россию и активно принимает участие в ток-шоу.

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