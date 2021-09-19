«Обижен природой»: Цымбалюк-Романовская высказалась в адрес Шаляпина

Недавно Прохор Шаляпин связал себя узами брака с канадской миллионершей Татьяной Дэвис. Сразу после свадьбы она угодила в больницу, а артист вернулся в Москву, где не упускает возможности отметится на светских мероприятиях. Кроме того, он частый гость в различных ток-шоу. Недавно он побывал в студии «Пусть говорят», где нелестно высказался о Виталине Цымбалюк-Романовской, заявив, что она «оприходовала старика». Речь идет о союзе артистки с ныне покойным Арменом Джигарханяном.

«В отличие от Прохора, с которым я лишь изображала роман для ТВ, Армен Борисович был моим мужем. А до этого, на протяжении многих лет, любовником. И нас связывали настоящие чувства. Как мужчину и женщину. С ним я прожила полжизни. А у Прохора ни с кем из придуманных им «любовниц» отношений не было. Он просто не знает, что это такое! И не ему нас оценивать. Меня с детства воспитывали, чтобы на больных и не очень умных людей я не обижалась. Прохор как раз из таких. Я на него и не обижаюсь, но мне его жаль. Ну, мальчик больной, обижен природой, а если ему за это платят…», — сказала Цымбалюк-Романовская «Экспресс газете».

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Также Виталина отметила, что во время их с Прохором романа для ТВ, она четко расставляла границы и отмечала, что будет делать и говорить в камеру, а что – нет.

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