«Это вообще-то не котенок!»: Сергея Жигунова затравили после прогулки с тигром на поводке

Многие подписчики остались возмущены, что актер «издевается» над животными.

Актер Сергей Жигунов подвергся критике со стороны своих подписчиков, после того, как разместил фотографию с маленьким тигром. Животное он выгуливает на поводке.

«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2-3 месяца тигра. Тигр подрал диван и поссорился со Степой. Решили отдать его маме. Мама пока не знает, но, надеюсь, обрадуется». Сергей Жигунов

«Тигренок – это не котенок! Существует реальная опасность держать такое животное дома», «Самое главное, чтобы за эти два-три месяца тигренок никого не съел», «Ему воля нужна. Отпустите его где-нибудь в Сибири», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Жигунов женат на журналистке Виктории Ворожбит. Общих детей пока в этом союзе на свет не появлялось.

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