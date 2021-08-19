«Решили обзавестись домиком»: жена Жигунова приобрела недвижимость в Ростове-на-Дону

Как отметила Виктория Ворожбит, теперь у них есть своя перина и даже колыбелька.

Жена актера Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит в Instagram похвасталась домиком, который они с мужем купили на своей исторической родине в Ростове-на-Дону.

Как отметила жена Сергея Жигунова, в мире за последнее время произошло много разных событий. «А мы решили обзавестись на исторической родине домиком с периной и колыбелькой. Верю, что вещи помнят энергию людей, которые ими пользовались. Поэтому предпочитаю все новое, но вот в этом интерьере как-то тепло стало», — заметила Виктория Ворожит.

«Красота какая. Жаль, что мало где сохранилась перина», «У моего отца такая колыбель была в 1936 году», «Теперь у вас есть недвижимость и в Ростове-на-Дону. Поздравляем вас! Будете чаще приезжать в родные края», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит последние дни гостят в Ростове-на-Дону. Актер родом именно из этого города. Звезды устраивают творческие встречи для поклонников. Причем попасть на них можно совершенно бесплатно.

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