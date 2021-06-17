Красивая пара: Ворожбит в компании Жигунова отметила день рождения на горе Ай-Петри

Сергей Жигунов, несмотря на звездный статус, ведет довольно уединенный образ жизни, проводя много времени в своем домике в Крыму, расположенном в поселке Гурзуф ялтинского городского округа. А с тех пор, как у него завязались отношения с Викторией Ворожбит, он стал коротать здесь время с возлюбленной.

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Долгое время поклонники артиста ломали головы – действительно ли они живут вместе, ведь многие фото в их блогах были практически идентичными. Однако после свадьбы все стало ясно – пара наконец-то стала баловать фолловеров совместными кадрами. К сожалению, не так часто, как многим хотелось бы.

Накануне Виктория Ворожбит обнародовала редкие кадры из своей семейной жизни, рассказав, как она провела день рождения. Вместе с мужем и близкими друзьями она отправилась в горы, чтобы отметить праздник в узком кругу.

«Мой день прошел над облаками, на которые мы смотрели с вершины Ай-Петри в компании добрых друзей, которые прилетели с нами. Но все вы, кто был далеко, знакомые и незнакомые мне люди, сделали этот день еще более наполненным и еще более счастливым!» — написала она в Instagram.

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