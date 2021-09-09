Выглядит великолепно: бывшая жена Жигунова появилась на сборе труппы в Театре имени Вахтангова

Вера Новикова, которой уже 62 года, поразила коллег своим прекрасным настроением.

Актриса Вера Новикова, которая была в свое время замужем за «гардемарином» Сергеем Жигуновым, появилась на сборе труппы в Театре имени Вахтангова. При этом ее коллеги обратили внимание, что 62-летняя актриса находится просто в потрясающей для своих лет форме.

Она словно помолодела за последнее время. Выглядит очень счастливой. Известно, что Вера Новикова никогда не прибегала к услугам пластических хирургов в отличие от большинства своих коллег.

Напомним, что Сергей Жигунов дважды уходил от Веры Новиковой. Первый раз он увлекся актрисой Анастасией Заворотнюк. Это случилось на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Однако спустя какое-то время Жигунов вернулся к Новиковой. В 2009 году они даже сыграли повторную свадьбу.

Впрочем, в 2019 году Сергей Жигунов окончательно ушел от Веры Новиковой. Он закрутил роман с Викторией Ворожбит, сообщает «Комсомольская правда».

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