Умер муж американского дизайнера и кинорежиссера Тома Форда журналист Ричард Бакли

Они познакомились еще в 1986 году и с тех пор не расставались.

Умер известный фэшн-журналист, редактор отдела моды одного из изданий Ричард Бакли, который был с 2014 года мужем американского дизайнера и кинорежиссера Тома Форда.

Отмечается, что смерть 72-летнего мужчины наступила по «естественным причинам». Их сын Джек успел проститься с мужчиной. Смерть Ричарда Бакли случилась в их общем доме в Лос-Анжелесе. В последние годы он сильно болел.

Напомним, что Том Форд и Ричард Бакли познакомились в 1986 году на показе мод и с тех пор не расставались. В 2014 году они официально узаконили свои отношения.

Заметим, что Бакли построил карьеру журналиста в сфере моды, которая началась в журнале New York Magazine в 1979 году, сообщает портал people.com.

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