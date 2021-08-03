Джейсон Момоа отчитал журналиста за вопрос о постельной сцене в «Игре престолов»

Актера спросили, сожалеет ли он о том, что сыграл насильника на экране.

Знаменитая постельная сцена в «Игре престолов», в которой кхал Дрого насилует юную Дейенерис, до сих пор аукается актеру Джейсону Момоа. Стоит отметить, что многим западным поклонникам сериала этот эпизод не понравился, его осуждал даже автор романа Джордж Мартин. В новом интервью The New York Times 42-летнего актера спросили, сожалеет ли он о том, что снялся в сцене, унижающей достоинство женщины, и повторил бы такое еще раз.

«Такие сцены можно отнести к более древнему культурному периоду. Что ж, важно было изобразить Дрого и его стиль. Пришлось играть кого-то вроде Чингисхана. Это было действительно очень, очень сложно. Но моя работа заключалась в том, чтобы сыграть что-то подобное, это нехорошо, но таким был этот персонаж», — ответил Момоа.

Он добавил, что, когда кино уже снято, поздно рассуждать о том, что было сделано.

Однако, когда интервью закончилось, и журналист поблагодарил звезду за разговор, Джейсон остановил его и сказал еще несколько слов.

«Я был обескуражен, когда вы меня об этом спросили. Это неприятно, когда вы возлагаете на меня ответственность за участие в сценах. Как будто у актера есть выбор. На самом деле нам ничего не разрешается менять. Есть продюсеры, сценаристы, режиссеры, и вы не можете прийти и сказать: «Я не собираюсь этого делать, потому что сейчас это не кошерно и не соответствует политическому климату». Такого никогда не бывает. Так что это неприятный вопрос. Я просто хотел, чтобы вы это знали», — сказал Момоа журналисту.

Работник прессы растерянно поблагодарил звезду за разъяснение, а потом включил эти слова в итоговую статью.

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