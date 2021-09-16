«Артист – это чемодан неприятностей»: Машков высказался о Бузовой на сцене МХАТа

Художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что выход певицы Ольги Бузовой на сцену МХАТа имени Горького это эксперименты, которые являются частью театральной жизни.

Как отметил Машков, все, что происходит здесь и сейчас — все живое. По его словам, расти должны все цветы. При этом он заметил, что себя относит все-таки к исследовательскому театру.

«Я понимаю, что это большая боль, артист — это чемодан неприятностей. Настоящий, большой артист — это большая трагедия в будущем. Обязательно. Поэтому, исходя из глубокого театра, мне это интересно, но театр должен быть любой, в разных проявлениях». Владимир Машков

Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену в июне в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Она сыграла роль шпионки Беллы Шанталь. При этом ее игра на сцене вызвала бурю возмущения в театральном мире. Осенью этого года Ольга Бузова должна снова сыграть в данном спектакле.

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