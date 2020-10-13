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В честь Хромченко?: Том Форд переименовал модель очков с кошачьей формой в Evelyn

Телеведущая и фэшн-критик похвасталась своим влиянием на мировую моду.

В честь Хромченко?: Том Форд переименовал модель очков с кошачьей формой в Evelyn
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор"/ Первый канал

Модный критик и эксперт по стилю Эвелина Хромченко носит очки для коррекции зрения. Причем, аксессуар давно стал визитной карточкой ведущей шоу «Модный приговор» на Первом канале. Теледива предпочитает акцентную толстую оправу в форме кошачьих глаз. И обычно носит модель Nikita от Tom Ford. Многие поклонники стиля Хромченко по совету своей любимицы стали обращать внимание на данный аксессуар и скупали его сразу несколькими парами.

У себя в Instagram Эвелина Хромченко поделилась новостью о том, что дизайнер перевыпустил ее любимую модель очков. Причем, теперь она называется Evelyn.

«Том Форм, похоже, оценил влияние образа нашей любимой Эвелины Хромченко на продажи его оправы в форме кошачьих глазок», — сообщается в Telegram-канале телеведущей.

Кстати, Хромченко как-то рассказывала, что в ее активе — 25 пар очков. Причем, с момента, как ей прописали этот аксессуар по медицинским показаниям, звезда не выкидывала ни одной пары. А значит, в архиве у нее их значительно больше.

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модный аксессуарНовости googleочкиТом ФордХромченкоЭвелина Хромченко