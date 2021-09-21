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Дмитрий Исхаков решил судиться с Полиной Гагариной за право видеться с их общей дочерью

Без судебного разбирательства в этой истории не обойтись.

Дмитрий Исхаков решил судиться с Полиной Гагариной за право видеться с их общей дочерью
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Globallookpress.com

Модный фотограф Дмитрий Исхаков решил судиться с бывшей женой певицей Полиной Гагариной за право видеться с их общей дочерью четырехлетней Мией. Иск был зарегистрирован 16 сентября. Сейчас дело находится в процессе технического распределения между судьями.

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: Globallookpress.com

Любопытно, что Дмитрий Исхаков хочет также урегулировать свидания с Андреем Кисловым, сыном Полины Гагариной от предыдущих отношений. Судя по всему, исполнительница по каким-то причинам выступает против этих встреч.

Сам Дмитрий Исхаков отмечал, что Андрей Кислов от него в последние месяцы отдалился. Сам он связывает этот факт с переходным возрастом у подростка.

Полина Гагарина после расставания с Дмитрием Исхаковым отмечала, что не будет препятствовать общению бывшего мужа, как с дочкой, так и со старшим сыном. Судя по всему, звезда нарушила некие договоренности с фотографом, сообщает «СтарХит».

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