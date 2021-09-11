Звездный стиль: Полина Гагарина утянула фигуру черным корсетом, а ноги – легинсами из латекса

В большом пятничном выпуске шоу «Вечерний Ургант» оказалась певица Полина Гагарина. Звезда пришла на шоу в довольно неожиданным и дерзком наряде. Она утянула фигуру черным корсетом на шнурках, а ноги – легинсами из латекса цвета капучино.

Подписчикам в комментариях не понравилось, что Гагарина снова стала героиней шоу. По их мнению, девушка слишком зачастила. Также они не постеснялись оценить наряд певицы. Многим он показался неуместным и неинтересным:

«Гагариной можно было и без топа», «Почитайте комменты и не приглашайте больше Гагарину», «Кому нужна эта Гагарина», «Гагарина не в себе, ужас , испанский стыд», «Гагариной нужен нормальный стилист», «Никогда такого не было…и опять Гагарина», — негодуют подписчики в комментариях.

больше по теме Скандал окончен: Полина Гагарина оправдалась за свою ложь с трюком в новом клипе На певицу ополчились многие фанаты и каскадерское сообщество.

Гагарина в беседе с Ургантом оправдалась за свой скандал с трюками в клипе «Вчера», а также поделилась новостями из жизни – как провела лето, что нового у ее детей.

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