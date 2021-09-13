Перестали скрываться: Гагарина и Чиняев признались друг другу в чувствах

Слухи о романе артистки и продюсера поползли еще в прошлом году.

В прошлом году Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым и почти сразу улетела на Мальдивы. Ходили слухи, что на островах артистка отдыхала в компании своего продюсера Владимира Чиняева. Пара никак не комментировала личную жизнь, к тому же 49-летний Чиняев на тот момент состоял в официальном браке. Теперь же Полина и Владимир перестали скрывать чувства.

«Ну все, Гагарина со своим Чинконгом больше не скрываются! Саунд-продюсер Владимир Чиняев называет ее «The Best My Love», Полина в ответ шлет ему сердечки», — указывают авторы Telegram-канала «НеМалахов».

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Добавим, что Чиняев пришел в российский шоу-бизнес в начале 2000-х. Он создавал аранжировки для Анжелики Варум, Эмина, Карины Кокс, групп «Дискотека Авария», «Машина времени» и других.

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