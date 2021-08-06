«А вдруг мама не вернется»: Дмитрий Исхаков поделился своими родительскими принципами

Бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков поделился с подписчиками своими мыслями от отцовстве. Мужчина воспитывает общую с певицей дочь Мию, которой исполнилось 4 года, также у него теплые отношения с ее сыном от первого брака, 13-летним Андреем.

Дмитрий поделился, что ему всегда неловко оставлять детей, говоря им, что нужно идти на работу или по делам. Он вспомнил, как в детстве сам боялся, что родители уйдут в кино и больше не вернутся. Сегодня Исхаков замечает этот страх и у своей дочери.

«Пап, а вдруг мама не вернется. Я холодею, объясняю, что конечно вернется. Мама тебя безумно любит. Бояться нормально, но сейчас нечего бояться», — пишет мужчина в Instagram.

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Зная, как сильно детям необходимо присутствие родителей, известный фотограф поделился следующими мыслями.

«Невозможно совершенно уберечь ребенка от каких-то душевных травм. Поэтому очень важно разговаривать с детьми. Убирать телефон (будь он проклят) и становиться ребенку другом и любящим родителем. На мой взгляд, моя задача как родителя — всеми доступными способами давать ребенку чувство надежности, защищенности, любви». «Никогда не обесценивайте чувства детей. Иначе они привыкнут к тому, что чувствовать ту или иную эмоцию стыдно, плохо, неправильно (привет невротикам). Не стыдно плакать, когда тебе больно. Не стыдно смеяться, когда смешно. Гнев тоже не стыдно. Отчаяние. Страх. Это нормальные чувства. Говорить ребенку: «Как тебе не стыдно плакать», значит наносить ему вред. В будущем он будет иметь массу психических проблем, стесняясь чувствовать то, что чувствовать нормально».

Исхаков отметил, что не он придумал эти постулаты о родительстве, но он прочувствовал это на личном опыте и вот решил поделиться с другими.

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