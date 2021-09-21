«Мы изменились очень сильно»: Чехова рассказала о причинах развода с Баблишвили

Телеведущая Анфиса Чехова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим мужем актером Гурамом Баблишвили.

«У меня была очень счастливая семья. Мы были вместе семь лет, а дальше пошли каждый своей дорогой. С Гурамом мы вместе работали в одном спектакле. Так и закрутился наш роман. В итоге мы смогли спокойно разойтись. Ничего не делили. С Гурамом мы всегда говорили, что нам хорошо здесь и сейчас. А что будет дальше нам было неинтересно». Анфиса Чехова

Как отметила Анфиса Чехова, у них с Баблишвили не было общего будущего.

«Мы изменились очень сильно. Возникли разногласия. Я другого масштаба личность. Ему другая нужна была женщина, а мне другой мужчина. Я сильно очень изменилась. Меня стали интересовать духовные вещи. Гурам хотел жить в Грузии. Но я там не смогла находиться. Это не моя страна. Мы стали часто разъезжаться и расставаться. У нас стали разные интересы», — заметила Чехова.

Напомним, что Анфиса Чехова родила в 2012 году сына Соломона от Баблишвили. Они развелись в 2017 году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.