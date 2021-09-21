«Мы были слишком разные люди»: Чехова объяснила, почему не вышла замуж за Тишко

Как отметила телеведущая, ей хотелось в те годы просто спокойствия.

Телеведущая Анфиса Чехова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не вышла замуж за актера и телеведущего Владимира Тишко.

«Мы были слишком разные люди. У нас отношения были как американские горки. Взлет — падение, взлет — падение. Бурные очень отношения. Характерами мы не сошлись. Мне уже тогда хотелось просто какого-то спокойствия. Моя нервная система не выдерживала этих скачков, этих адреналиновых встрясок». Анфиса Чехова

Как отметила Анфиса Чехова, они в итоге с Тишко расстались.

«Какая разница, кто и куда ушел. Отношения просто закончили свое существование», — отметила Анфиса Чехова.

Напомним, что Анфиса Чехова — актер и телеведущий. Получила основную известность по роли в рекламе стирального порошка и телепрограмме «Москва: инструкция по применению» канала ТНТ.

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