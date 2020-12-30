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Семейная идиллия: Анфиса Чехова показала повзрослевшего сына от Гурама Баблишвили

В этом году Соломону исполнилось 8 лет.

Семейная идиллия: Анфиса Чехова показала повзрослевшего сына от Гурама Баблишвили
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Недавно Анфиса Чехова устроила себе сразу три отпуска, причем почти подряд. Телеведущая успела отдохнуть на Мальдивах, а позже дважды побывала в Дубае. По возвращению в Москву она кардинально сменила имидж и избавилась от длинных локонов. А в канун Нового года телеведущая решила поделиться со своими фанатами в Instagram снимком с повзрослевшим сыном Соломоном.

В этом году сыну Анфисы исполнилось 8 лет. Его отцом является актер Гурам Баблишвили, с которым Чехова была в отношениях с 2009 года. Три года назад пара официально развелась.

Телеведущая Анфиса Чехова с сыном Соломоном
Анфиса Чехова с сыном Соломоном. Фото: Instagram.com/achekhova

О своей личной жизни 43-летняя Чехова не рассказывает. Но недавно призналась, что хотела бы еще раз стать мамой.

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