«Просит большей элегантности»: Анфиса Чехова примерила леопардовую шубу с ботинками стиля хюгге

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Анфисы Чеховой появилась фотография знаменитости в модном образе с анималистическим принтом.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Словена Соколова — оценила аутфит артистки.

«Образ Анфисы Чеховой – задача со «звездочкой». Цветовая гамма – базовые цвета, поэтому здесь все гармонично. Анфисе Чеховой теплая гамма очень идет. Акцентом в образе выступает сама шуба, которая, внимание, имеет линии классического пальто», — отметила специалист.

Ботинки с мехом Чеховой стилист отнесла к стилю хюгге. Соколова добавила, что данный стиль более расслабленный.

«Ботинки с мехом – это стиль хюгге, который предполагает образ на релаксе: мягкий объем, чуть больший оверсайз. И если Анфиса хотела создать такой образ, то шубу хочется применить другого фасона, более объемную, включая рукав и можно менее длинную. Сомневаюсь, что Анфиса хотела «приготовить» хюгге, учитывая фасон шубы и полуприлегающие брюки и топ. До хюгге образ не дотягивает, ему не хватает расслабленности», — заявила фэшн-эксперт.

«Комплект просит большей элегантности. Для этого ведущую нужно переобуть в ботильоны или туфли лодочки на плоском ходу. Спокойный удобный городской образ создадим с помощью кед или кроссовок», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. В профессии четыре года. Обучалась в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге. Также прошла авторский курс по истории моды от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США).

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