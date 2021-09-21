«Нельзя всех мазать одной краской»: Лоза отреагировал на скандальное заявление Васильевой

Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини. Распрощавшись с мирской жизнью, она уехала в монастырь недалеко от Наро-Фоминска. Теперь звезда кино просит называть себя матушкой Василисой. На днях она стала героиней шоу на YouTube-канале 153ГОРЫ, где высказала свое мнение о России. В частности, актриса отметила, что сделала бы православие государственной религией.

«Если бы я была президентом, я бы сделала православие государственной религией. И двинула туда — назад к ХV веку. Россия — это монастырь в планетарном масштабе», — заявила Васильева.

Кроме того, монахиня отметила, что всю интеллигенцию отправила бы работать в шахты.

Пользователи Сети не поверили своим ушам, услышав такие высказывания. Так, композитор Юрий Лоза не согласился с Васильевой.

«Интеллигенция придумала таблицу Менделеева, написала «Я помню чудное мгновенье»… Интеллигенция много чего хорошего сделала, поэтому огульно говорить, что вся интеллигенция плохая, конечно же, нельзя… Нельзя всех мазать одной краской, нельзя говорить про всех одинаково», — цитирует музыканта 5-tv.ru.

Напомним, за свою актерскую карьеру Екатерина Васильева снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных – «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш» и «Чародеи».

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