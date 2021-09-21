Тренд на натуральность: Наталья Водянова показала бледное тело в кипенно-белом купальнике с рюшами

20 сентября итальянской топ-модели Мариякарле Босконо исполнился 41 год. Ее близкая подруга Наталья Водянова оригинально поздравила подругу с днем рождения, опубликовав в личном блоге несколько теплых фотографий в карусели из личного архива.

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На некоторых обнародованных снимках знаменитые манекенщицы предстают без макияжа, укладки и в простой одежде, практически ничем не отличаясь от обычных женщин. На них приятельницы запечатлены в кругу друзей, близких, с детьми.

«Так повезло, что ты есть в нашей жизни, любимая моя Мариякарла. Я храню бесчисленные драгоценные воспоминания пережитого с тобой вместе, как лучшие подруги и как матери, со слезами смеха и печали, но всегда мы хранили в своих сердцах тепло. Ты – настоящий ураган, мы всегда так весело проводили время, и у тебя самое большое сердце из всех сердец, что я знаю», — написала Наталья Водянова в личном блоге.

На одном из снимков она предстает на пляже в кипенно-белом монокини с рюшами, на фоне которого ее бледная кожа выглядит еще более светлой. Топ-модель, как и многие западные звезды, поддержала тренд на натуральную кожу без загара.

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