Вечерний Париж: Водянова в блузке из шифона и белых брюках с цветочным принтом вышла в свет

Модель увиделась с подругой. Она провела вечер на мероприятии, от куда отрывался вид на город и Эйфелеву башню.

Наталья Водянова является одной из самых известных моделей в мире. Она давно переехала жить в Париж, где у нее есть просторный особняк. Год назад Наталья вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. У них подрастают сыновья Максим и Роман, а от прошлых отношений у нее также есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Недавно модель посетила Россию, где провела время с друзьями.

А теперь Наталья делится кадрами из Парижа. Она устроила прогулку со своей собакой, отметившись в шортах-бермудах. А вот вечером модель посетила мероприятие, которое состоялось в доме, откуда открывает красивый вид на город и Эйфелеву башню. на этот раз многодетная мама подчеркнула тонкую талию, надев блузку из шифона и белые брюки с цветочным принтом. Она запечатлелась с подругой на фоне заката.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится 39-летняя модель. Многие отметили, что у нее точеные формы. Другие одарили комплиментами ее наряд.

«Боже! Какие красивые брюки», «Очень красивая, возраст вообще не меняется — 18 лет», «Какая у вас тонкая талия», «Париж в сумерках просто волшебный», «Наталья, у вас просто фигура, как у юной барышни», «Такая вы парижанка в этом образе», «Наталья, вы очаровательная», «Просто шикарно все», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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