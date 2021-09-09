Сама утонченность: Водянова в приталенном платье-плаще и грубых ботинках отметилась в Москве

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но модельную карьеру начала во Франции. Уже давно она живет в Париже. Несмотря на то, что девушка много работала и дефилировала на самых знаменитых площадках, ей также удалось стать многодетной мамой. В первом браке у нее родилось трое детей — Лукас, Нева и Виктор. А последние 11 лет она счастлива в отношения с миллиардером Антуаном Арно, которому подарила еще двоих сыновей — Максима и Романа.

Обычно Наталья все свободное время проводит с наследниками. Она в прошлом году продолжила показывать им свою родину и даже свозила в Сибирь. Они снялись для проекта «Русские каникулы». Недавно зрители увидели первый сезон сериала про жизнь модели. А вот на днях Водянова отправилась в поездку. Она побывала на Кипре и 9 сентября уже была в Москве вместе с друзьями.

Многодетная мама отметилась в офисе. Она предстала в приталенном платье-плаще черного цвета. Наряд дополняли грубые ботинки и миниатюрная сумка. Монохромный лук подчеркнул стройность модели. К слову, она была без укладки и почти без макияжа.

Поклонники восхитились не только нарядом, но и красотой 39-летней звезды. «Шикарная вы», «Такая элегантная в черном», «Наташа, вашей утонченности можно только позавидовать», «Прекрасная наследственность!», «Очень красивая», «Как можно быть такой стройной, у вас же пять детей», «Наряд смотрится аристократично», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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