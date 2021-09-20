«Диета отменяется»: Бузова не постеснялась показать неровный «орех» в мини-бикини «а-ля гжель»

Ольга Бузова после плодотворной работы любит расслабиться и отдохнуть от суеты. 35-летняя звезда рассказала, что только недавно поняла, что релакс просто необходим для дальнейших трудовых подвигов. Теперь звезда частенько прибегает к услугам массажистов и путешествует.

В конце июля звезда отметилась в Греции, где посетила Афины и остров Санторини. В последнем месте блондинка мечтала побывать всю свою жизнь, а когда увидела голубые крыши местных строений расплакалась от счастья.

Ну а теперь Ольга Бузова отдыхает в Турции, щеголяя по пляжу в мини-бикини с рисунком «а-ля гжель». Уже по традиции артистка выбрала модель с лифом без пуш-ап, который не создает дополнительного объема на груди, демонстрируя истинные компактные формы знаменитости.

Зато другая часть тела певицы явно отличается аппетитной полнотой, что звезда с удовольствием показала на пляже. Развернувшись ягодицами к камере, любимица публики без стеснения продемонстрировала неидеальные формы «орешка», выставив фото с ним в личный блог.

«Диета отменяется», — написала Оля в Instagram.

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