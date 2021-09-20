«У нас двадцать лет разницы»: Леша Купин из «Дома-2» раскрыл подробности о родной сестренке

Бывший участник реалити-шоу Леша Купин только накануне рассказал поклонникам о шестилетней дочери своей мамы.

Поклонники экс-участника «Дома-2» Алексея Купина были уверены, что знают о нем практически все.

Но накануне молодой человек очень удивил подписчиков, показав им видео с участием маленькой девочки.

Как оказалось, малышка — его родная сестра Ева. Ей уже шесть лет, и все это время ни Леша, ни его мама ни разу умудрились не упомянуть о ее существовании.

Леша Купин признался, что они с мамой не хотели создавать лишнего шума вокруг Евы.

«У нас 20 лет разницы, и я выражаю огромную благодарность своей маме за то, что она решилась на такой шаг, не побоявшись трудностей. Мы любим нашу малышку, и я считаю ее и своей сестрой, и своей дочерью, все-таки разница в 20 лет», — рассказал в микроблоге Алексей Купин.

Папа девочки от нее отказался. И мама Алексея Купина была вынуждена оставить дочку у своих родителей на Украине, а сама работала в Москве, чтобы обеспечить наследницу.

Только сейчас Ева смогла приехать к маме и брату в Москву. Семья воссоединилась и невероятно рада этому событию.

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