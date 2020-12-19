«Это неправда»: участник «Дома-2» опроверг закрытие телестройки и рассекретил ее будущее

К концу года поклонники реалити-шоу «Дом-2» оказались шокированы неожиданной новостью о том, что проект закрывают. Это подтвердило и руководство телеканала ТНТ. Якобы, последний выпуск телестройки должен выйти в эфир 30 декабря.

Однако сначала ведущий «Дома-2» Влад Кадони намекнул в своем обращении к подписчикам микроблога, что в новом году реалити заживет новой жизнью. «Поверьте, мы умеем удивлять!», — заинтриговал шоумен. А позже звезда «Дома-2» Алексей Купин и вовсе назвал новость неправдой и рассекретил планы создателей на будущее скандального шоу. Он записал видеообращение к поклонникам чуть ли не с лобного места:

«Важная информация для тех, кто переживает, что «Дом-2» закрывают. Нет, это неправда. «Дом-2» вы увидите дальше, он будет дальше на ваших экранах, просто не на канале ТНТ. Поэтому не переживайте, друзья, мы с вами!», — заявил Купин.

Напомним, реалити-шоу «Дом-2» выходит на канале ТНТ уже почти 17 лет. И сами ведущие Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова признались, что очень опечалены закрытием проекта.

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