Огромный лофт, рэп и песни Жукова: Леша Купин закатил вечеринку в стиле 90-х для друзей из «Дома-2»

Экс-участник проекта с размахом отпраздновал день рождения. Именинник и его гости веселились, как в последний раз.

Так случилось, что день рождения одного из самых ярких участников «Дома-2» и долгожителей проекта Алексея Купина совпал с окончательным закрытием телестройки.

Пару дней назад семи остававшимся в Периметре парам сказали освободить Поляну. Так что, вечеринка в честь 26-летия Леши Купина стала еще и прощальной для звезд проекта.

Ради праздника молодой человек решил не скупиться. Алексей и его жена Майя Донцова арендовали огромный лофт в одном из районов столицы и пригласили на вечеринку всех, с кем подружились за время участия в проекте. А поскольку Алексей – парень очень харизматичный, то и друзей у него не счесть. Судя по видео, где запечатлены все гости праздника, их было порядка семидесяти человек.

В числе приглашенных были замечены Алена Рапунцель с бойфрендом-стриптизером, Таня Мусульбес с мужем, Марина Африкантова и Рома Капкалы, Ира Пинчук и Арай Чобанян и многие другие.

Вечеринка была тематической – в стиле 90-х. На ней звучал рэп и песни Сергея Жукова, гости делали снимки на фоне стилизованной фотозоны, угощались шампанским и закусками, и конечно же, веселились, как это могут делать только звезды «Дома-2».

«Это был лучший день рождения», — резюмировал в конце праздника Леша Купин.

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