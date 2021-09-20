«На удивление секси»: какая ткань превращает простую женщину в настоящую вамп, поведала Хромченко

В программе «Модный приговор» Первого канала участвовала дама 35 лет по имени Евгения. Она призналась, что очень увлечена образом булгаковской героини Маргариты и старается одеваться в ее стиле.

Эвелина Хромченко заметила, что полный эротизма стиль Маргариты любим очень многими россиянками.

«Утром в бухгалтерию в прозрачном и желательно облегающем гипюрчике — это наше любименькое. Сколько по подиуму «Модного приговора» прошло пышных красавиц, наряженных именно так, приведенных сюда друзьями и родственниками именно для того, чтобы поменять этот контекст на нечто более приличное. В нашей стране подобная конструкция очень прочно ассоциируется со стилем «цигель, цигель, ай люлю». И с этим ничего нельзя поделать, потому что ассоциации совершенно верные», — сказала Хромченко.

По ее словам, прозрачный гипюр — это абсолютно будуарная ткань. Между тем сейчас он в моде, и дизайнеры предлагают модели из него, которые выглядят повседневно по своим фасонам. Тем не менее носить их стоит все-таки вечером, поскольку они имеют нарядный, провокационный и соблазнительный характер.

«Не надо носить эти вещи на работу, оставьте их для мужчин. Они существуют для того, чтобы специально соблазнять представителей противоположного пола», — рассказала ведущая.

В итоге стилисты проекта подобрали для участницы шоу в ее финальном выходе на подиум образ в прозрачной блузе. Хромченко заметила, что она довольно классическая, но именно в гипюре выглядит очень эротично.

«Этот комплект, несмотря на то что он несет в себе такой жизнерадостный размытый желтый цвет, выглядит на удивление секси», — прокомментировала Эвелина.

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