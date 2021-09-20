Видео категории 18+: Рудова устроила задорные колыхания наливной груди для своих поклонников

Звезда запечатлела внушительный бюст на камеру и выложила в Сеть.

Знойная блондинка Наталья Рудова наверняка знает какой-то секрет стройности, привлекательности и сексуальности. В Свои 38 лет она выглядит ровно так же, как и в 2007 году, когда она прославилась благодаря сериалу «Татьянин день».

Актриса в личном блоге любит подразнить публику эротичными кадрами, блистая перед ними тонкой талией, стройными ножками и пышной грудью. Именно ее артистка решила показать в своем новом посте, запечатлев манящий танец на камеру. При этом объектив Наталья Рудова навела поближе к бюсту, волнительно колыхая им под музыку.

«Самая любимая песня во вселенной Lady Modjo», — подписала знаменитость кадры.

Ролик имел колоссальный успех у ее подписчиков, которые взорвали ее аккаунт комментариями, делясь впечатлениями от увиденного.

«Скоро выпадут», «С каждым днем все красивее», «Ната, ты как всегда супер», «Красиво и волшебно», «Песня вторична, а вот вы восхитительно красивая!», «Какая сладкая», — можно увидеть в микроблоге звезды.

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