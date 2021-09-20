«Я буду резок»: почему Васильев пришел в негодование от юбки плиссе и футболки-тельняшки в образе от «народного стилиста»

В программе «Модный приговор» Первого канала участвовала в качестве героини преображения корпулентная молодая женщина с фигурой «яблоко». Она отличается округлой формой, незаметной талией, но при этом выдающимся животиком.

«Народный стилист», взявшаяся переодевать участницу шоу, по мнению Александра Васильева, не справилась с поставленной задачей. Вместо того, чтобы завуалировать особенности тела дамы, она подчеркнула их и сделала еще более внушительными. В комплект она включила юбку плиссе длины миди, футболку-тельняшку, джинсовую рубашку и кроссовки. Историк моды негодовал.

«Я буду резок – «народного стилиста» на мыло. Она перерезала героиню два раза. Один раз на линии талии, из-за футболки, которая ее расширяет, потому что это тельняшка. Кроме того, у нее перерезаны ноги. И у нее везде квадраты, а она невысокого роста. Посмотрите на юбку. Это абсолютный квадрат! Как можно женщину „посадить в ящик“?» — сказал Александр Васильев.

К слову, ранее ведущий рассказывал в эфире «Модного приговора», что тельняшка – это тренд, который никогда не выходит из моды. И каждая женщина, по его мнению, должна иметь ее в своем гардеробе.

Но тельняшку нужно включать в гардероб полным женщинам с осторожностью, потому что она при неправильной комплектации может значительно расширить фигуру за счет горизонтальных линий.

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