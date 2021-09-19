«Кардиганы – тренд сезона, а такие – просто топ»: Рогов показал кофту-хит этой осени

Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» показал модный образ в розовых тонах и рассказал о тренде на кардиганы, выделив среди них одну модель.

«Лук получился феноменальным! И вам сейчас кажется, что я рассказываю про осенние тренды, а здесь розовый. Да, осенью можно и нужно носить розовый. Я бы назвал розовый трендом сезона. На Алине (так зовут модель, — прим. автора) – классная шелковая струящаяся юбка и классный кардиган. Кардиган – это тренд сезона, а вот такие кардиганы в винтажном стиле похожие на жакетики – это просто топ!» — рассказал Александр Рогов.

Стилист также обратил внимание, что кардиган украшен пайетками, которые тоже являются хитом этого сезона. Внутри кардигана на модели была блуза с английским бантом на шее. По словам Рогова, ее можно будет примерить совсем в другом рок-н-рольном образе, скомплектовав с «рваными» джинсами, грубыми ботинками, косухой.

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