«Была строгой и ироничной по отношению ко мне»: Акчурин вспомнил, как покорял сердце жены

Кардиохирург Ренат Акчурин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о знакомстве со своей женой Натальей.
«Это судьба. Случилось сильное землетрясение в Перу. СССР решил оказать помощь этой стране. Я попал в команду с шестого курса мединститута. Был обычным санитаром. А Наташа училась на педиатрическом факультете. Это было в 1975 году.
С тех пор с Наташей мы больше не расставались. Она – умница. Окончила вуз с отличием. Она всегда была одновременно строгой и ироничной по отношению ко мне. Все у нас завершилось свадьбой. За женой ухаживал, как и все юноши того времени. Дарил цветы».
Отметим, что в жизни Рената Акчурина случилась страшная трагедия. В 26 лет погиб его сын Андрей.
«У него была депрессия. В итоге — самоубийство. Тяжело переносится та трагедия до сих пор. Мы до сих пор с женой не может спать спокойно. Он нормально жил в обществе. Что случилось — мы до сих пор не знаем.
Возможно, несчастная любовь. Такие раны не заживают. Это испытание свыше. Второй сын Максим сегодня строит диализные центры. Это хороший бизнес. У него все хорошо в жизни сложилось, четверо детей. Он помог нам оправиться после тяжелой потери», — заметил Ренат Акчурин.
Напомним, что Ренат Акчурин – знаменитый кардиохирург. В ноябре 1996 года успешно выполнил операцию коронарного шунтирования сердца первому президенту России Борису Ельцину.
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