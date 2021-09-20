«Была строгой и ироничной по отношению ко мне»: Акчурин вспомнил, как покорял сердце жены

«Это судьба. Случилось сильное землетрясение в Перу. СССР решил оказать помощь этой стране. Я попал в команду с шестого курса мединститута. Был обычным санитаром. А Наташа училась на педиатрическом факультете. Это было в 1975 году.

С тех пор с Наташей мы больше не расставались. Она – умница. Окончила вуз с отличием. Она всегда была одновременно строгой и ироничной по отношению ко мне. Все у нас завершилось свадьбой. За женой ухаживал, как и все юноши того времени. Дарил цветы».