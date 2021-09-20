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«Была строгой и ироничной по отношению ко мне»: Акчурин вспомнил, как покорял сердце жены

По словам знаменитого кардиохирурга, их сблизила поездка в Перу.

«Была строгой и ироничной по отношению ко мне»: Акчурин вспомнил, как покорял сердце жены
Ренат Акчурин. Фото: Globallookpress.com

Кардиохирург Ренат Акчурин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о знакомстве со своей женой Натальей.

Ренат Акчурин с женой
Ренат Акчурин с женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Это судьба. Случилось сильное землетрясение в Перу. СССР решил оказать помощь этой стране. Я попал в команду с шестого курса мединститута. Был обычным санитаром. А Наташа училась на педиатрическом факультете. Это было в 1975 году.

С тех пор с Наташей мы больше не расставались. Она – умница. Окончила вуз с отличием. Она всегда была одновременно строгой и ироничной по отношению ко мне. Все у нас завершилось свадьбой. За женой ухаживал, как и все юноши того времени. Дарил цветы».

Ренат Акчурин

Отметим, что в жизни Рената Акчурина случилась страшная трагедия. В 26 лет погиб его сын Андрей.

«У него была депрессия. В итоге — самоубийство. Тяжело переносится та трагедия до сих пор. Мы до сих пор с женой не может спать спокойно. Он нормально жил в обществе. Что случилось — мы до сих пор не знаем.

Возможно, несчастная любовь. Такие раны не заживают. Это испытание свыше. Второй сын Максим сегодня строит диализные центры. Это хороший бизнес. У него все хорошо в жизни сложилось, четверо детей. Он помог нам оправиться после тяжелой потери», — заметил Ренат Акчурин.

Напомним, что Ренат Акчурин – знаменитый кардиохирург.  В ноябре 1996 года успешно выполнил операцию коронарного шунтирования сердца первому президенту России Борису Ельцину.

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