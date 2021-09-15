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«Это для моей чернушки»: Корчевников получил от Богдановой платок для своей возлюбленной

Актриса заявила, что пришла на программу подготовленной.

«Это для моей чернушки»: Корчевников получил от Богдановой платок для своей возлюбленной
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Богданова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» подарила платочек ведущему Борису Корчевникову. При этом она заметила, что он предназначен для воображаемой возлюбленной телеведущего, который пока одинок.

Борис Корчевников и Ольга Богданова
Борис Корчевников и Ольга Богданова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я пришла на эту программу подготовленной. Борис, ты должен считать, что у тебя девушка уже есть. Тебе какие нравятся? Блондинки или брюнетки?» — задала она вопрос.

«Темненькие», — заявил Корчевников.

«Ну вот и представим, что темненькая уже есть в наличии. Все, что ты приобретаешь для своего дома, ты покупай в двойном количестве. Парочкой. Две чашки, два кресла, две тумбочки. Вот идешь ты покупать футболки. Ну купи ты две для брюнеточки нашей. Какая ей подойдет? Брюнетке подойдет яркое. Розовое что-то. С этого дня мы знаем, что у Бори Корчевникова есть черненькая. Я принесла ей белый платочек», — заметила Богданова.

«Это для моей чернушки? Чернушка, ты видела?» — заметил довольный телеведущий.

«И не заметишь. Просто возьми платок. Передай ей и поцелуй чернушку», — сказала Ольга Богданова.

Напомним, что Борису Корчевникову 39 лет. При этом он никогда не был женат.

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