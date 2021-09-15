«Это для моей чернушки»: Корчевников получил от Богдановой платок для своей возлюбленной

Актриса Татьяна Богданова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» подарила платочек ведущему Борису Корчевникову. При этом она заметила, что он предназначен для воображаемой возлюбленной телеведущего, который пока одинок.

«Я пришла на эту программу подготовленной. Борис, ты должен считать, что у тебя девушка уже есть. Тебе какие нравятся? Блондинки или брюнетки?» — задала она вопрос. «Темненькие», — заявил Корчевников. «Ну вот и представим, что темненькая уже есть в наличии. Все, что ты приобретаешь для своего дома, ты покупай в двойном количестве. Парочкой. Две чашки, два кресла, две тумбочки. Вот идешь ты покупать футболки. Ну купи ты две для брюнеточки нашей. Какая ей подойдет? Брюнетке подойдет яркое. Розовое что-то. С этого дня мы знаем, что у Бори Корчевникова есть черненькая. Я принесла ей белый платочек», — заметила Богданова.

«Это для моей чернушки? Чернушка, ты видела?» — заметил довольный телеведущий. «И не заметишь. Просто возьми платок. Передай ей и поцелуй чернушку», — сказала Ольга Богданова.

Напомним, что Борису Корчевникову 39 лет. При этом он никогда не был женат.

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