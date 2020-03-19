Последняя победа Ельцина: готовится сериал, посвященный выборам 1996 года

На видеосервисе «Кинопоиск HD» готовится к выходу новый проект, который будет посвящен победе Бориса Ельцина в выборах 1996 года. Сериал с громким названием «Сердечный приступ» будет основан на книге Михаила Зыгаря, в которой рассказывается не только о самом Ельцине, но и о его ближайших сторонниках и соратниках, сообщает издание Ведомости.

Проект будет оригинальным сериалом портала «Кинопоиск HD», а главным и единственным спонсором выступит компания «Яндекс». Это не единственный оригинальный проект, также планируются к выходу «Последний министр» и «Проект «Анна Николаевна». И если «Приступ» придется подождать, то остальные сериалы станут доступны для зрителей уже на следующей неделе.

Автором сценария «Сердечного приступа» выступил сам Михаил Зыгарь. Точные суммы производства проектов пока неизвестны, хотя эксперты называют их дорогими.