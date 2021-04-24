«Следствие постковидного синдрома»: Аните Цой требуется операция на руку

В прошлом году Анита Цой переболела коронавирусом. Но болезнь не прошла бесследно. У артистки проблемы с плечом, поэтому ей требуется операция. Делать ее Анита будет в Германии, куда отправится в самое ближайшее время. Об этом она рассказала после концерта «Удачные песни», который прошел в Москве.

«Майские праздники я хотела провести с шашлыками, с друзьями, с огородом, но у меня ничего не получится. Вследствие постковидного синдрома у меня заморожено плечо. И разные врачи разных стран подтвердили, что ухудшение все-таки произошло. Поэтому я приложу все усилия, чтобы восстановиться», — сказала Цой.

Выяснилось, что у артистки вообще не двигалась левая рука, поэтому играла на скрипке она под действием обезболивающего препарата. Цой надеется, что медикаментозное вмешательство пройдет удачно и уже к сентябрю она восстановится.

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