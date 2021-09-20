Клава Кока назвала свой рост, отметив, какие парни ей нравятся

Недавно артистка рассталась с блогером Димой Гордеем.

Этим летом Клава Кока рассталась со своим бойфрендом, блогером Димой Гордеем. В своем инстаграме певица опубликовала ролик, в котором намекнула, какие парни ей нравятся.

Певица дала понять, что покорить ее сердце может высокий молодой человек от 185 см. А вот те парни, чей рост не превышает заявленных сантиметров, не вызовут у певицы эмоций.

«Я 172, если что», — подписала ролик Кока.

Напомним, музыкальная карьера Клавы Коки пошла в гору несколько лет назад. В 2015-м артистка подписала контракт с «Блэк Стар», после чего ее треки стали буквально взрывать музыкальные чарты.

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