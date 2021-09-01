«С первого по одиннадцатый»: Клава Кока показала, какой была в школьные годы

Исполнительница Клава Кока опубликовала на личной странице в Instagram архивные снимки. Примечательно, что с помощью них знаменитость рассказала о своей насыщенной жизни в школе.

Клава поделилась фотографиями, которые были сделаны во время учебы с первого по одиннадцатый класс.

«Клава Кока с первого по одиннадцатый класс. С Днем знаний, школота! Это очень веселое, беззаботное время. Ах, ностальгия! А вы в каком классе, на каком курсе или все позади?», — поинтересовалась артистка у своих поклонников.

Фанаты Клавы в свою очередь одарили исполнительницу комплиментами. А некоторые просто не узнали в маленькой девочке на снимках сегодняшнюю звезду поп-музыки.

«Ты явно любила выделяться в школе», «Какой пупсик», «Какая зайка», «Последняя фотка вообще огонь», «Как сказала твоя учительница, «выделялась всегда», оно видно», «Такая классная, не узнать», «Какая же красивая была и осталась», «На первом фото сама на себя не похожа», «А глаза те же», — написали поклонники Коки в комментариях под фото.

Напомним, ранее Клава Кока похвасталась образом в стиле «дорого-богато». Певица дополнила джоггеры Louis vuitton сумочкой Philipp Plein.

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