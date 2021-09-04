«Спелая вишенка на белом тортике»: Клава Кока похвасталась сменой имиджа

Красотка перестала быть блондинкой и перекрасилась в яркий цвет.

Клавдия Высокова, известная под псевдонимом Клава Кока, в новом сезоне решила сменить имидж. Девушка сначала устроила опрос у себя в Instagram, какой именно цвет волос ей сделать, и поделилась его результатами, когда пришла в салон.

«Ну че, розовый, как и проголосовало большинство!», — сообщила о выборе цвета Клава.

Девушка показала подписчикам, что действительно меняет цвет волос, запечатлев себя в парикмахерском кресле на всех этапах процедуры. Конечный результат красотка показать пока интригует, зато уже понятно, какой оттенок у нее на голове. «Скажу лишь, что я в восторге!», — поделилась певица.

Новый цвет волос уже успел оценить звездный стилист Владислав Лисовец: «Вишенка, спелая вишенка, на таком праздничном белом тортике сочная вишенка!», — заключил мастер.

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