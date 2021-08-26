«Гордей покинул чат»: Клава Кока публично потроллила Диму

Клава Кока недавно разорвала отношения с блогером Дмитрием Гордеем, немало удивив публику. А теперь певица выложила в Instagram вайн о современных молодых людях, в котором фолловеры разглядели обиду на него.

Свое видео Клава Кока назвала: «Знакомство с парнем для отношений 21 века». Далее артистка изобразила желание пожать руку молодым людям, на что те (судя по подписи) ответили: «Я — гей», «Мне 16» и «Я — Дима», поставив эти три разные личности в один ряд.

Многие подписчики Клавы были возмущены этим постом, не понимая при чем тут Дима.

«Бедный Димон», «Гордей покинул чат», «Отписываемся от нее за Гордея», «А Диму-то за что», «Подколола Гордея, неприятно как-то», «Потом говорит, что он хайпится», «Осуждаю про Диму», «С Димой слишком жестко», — написали в комментариях люди.

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