Кудрявые блондинчики: Анна Курникова запечатлела троих детей от Энрике Иглесиаса на прогулке во дворе особняка

Известная фотомодель и теннисистка, которая удостаивалась титула первой ракетки мира, Анна Курникова в июне этого года отметила свое сорокалетие.

К этому возрасту она достигла не только мировой славы, но и реализовалась как мамочка большого семейства.

У спортсменки подрастают трое очаровательных малышей – две дочери и сын. Всех их Анна Курникова родила в гражданском браке со знаменитым вокалистом Энрике Иглесиасом.

Звездная пара нечасто показывает своих наследников поклонникам, но в это воскресенье сентября Анна Курникова решила сделать исключение. Она запечатлела сына и дочерей катающимися на игрушечной машинке по двору особняка в Майами и поделилась домашним видео в микроблоге.

Малыши похожи друг на друга, все кудрявые и светловолосые в свою маму-блондинку.

Поклонники Анны Курниковой пришли в восторг, увидев эти кадры.

«Сладкие детки», «Такие солнышки. Здоровья и вечного счастья деткам», «Какие сладкие! Дай, бог, им долгой и счастливой жизни», — высказались в Сети.

Напомним, двойняшки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Николас и Люси появились на свет в 2017 году. А 30 января 2020 года у пары родилась дочка Мэри.

Звездные родители с самого рождения не скрывают лиц малышей и периодически показывают своих детей в микроблогах.

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