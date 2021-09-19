Энрике Иглесиас показал, как дочка зажигает под его песни

В январе прошлого года артист стал отцом девочки Мэри.

Недавно 46-летний исполнитель Энрике Иглесиас разместил на личной странице в Instagram ролик с участием его младшей дочери. Девочка танцевала под хиты нового альбома отца.

Напомним, что ранее исполнитель заговорил о завершении вокальной карьеры. Артист хочет больше времени уделять своей семье. Поэтому покидает сцену. Красивой точкой в своем творчестве Иглесиас решил сделать альбом с говорящим названием Final — финальный.

Многим поклонникам исполнителя новая пластинка пришлась по вкусу. Но самым преданным слушателем Энрике Иглесиаса остается его дочь Мэри.

Артист показал, как белокурая малышка с двумя хвостиками на голове от наслаждения трясла головой. Девочка слушала последний альбом отца.

«Кто это?», — спросил Энрике у дочери, показывая на обложку пластинки.

Девочка внимательно посмотрела на планшет, с которого слушала трек.

«Папа», — воскликнула Мэри.

Напомним, ранее жена Энрике Иглесиаса показала дочку в кукольном платье сливочного цвета. Анна Курникова отметила день рождения своей наследницы в Майами.

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