Энрике Иглесиас показал, как дочка зажигает под его песни

Недавно 46-летний исполнитель Энрике Иглесиас разместил на личной странице в Instagram ролик с участием его младшей дочери. Девочка танцевала под хиты нового альбома отца.
Напомним, что ранее исполнитель заговорил о завершении вокальной карьеры. Артист хочет больше времени уделять своей семье. Поэтому покидает сцену. Красивой точкой в своем творчестве Иглесиас решил сделать альбом с говорящим названием Final — финальный.
Многим поклонникам исполнителя новая пластинка пришлась по вкусу. Но самым преданным слушателем Энрике Иглесиаса остается его дочь Мэри.
Артист показал, как белокурая малышка с двумя хвостиками на голове от наслаждения трясла головой. Девочка слушала последний альбом отца.
«Кто это?», — спросил Энрике у дочери, показывая на обложку пластинки.
Девочка внимательно посмотрела на планшет, с которого слушала трек.
«Папа», — воскликнула Мэри.
Напомним, ранее жена Энрике Иглесиаса показала дочку в кукольном платье сливочного цвета. Анна Курникова отметила день рождения своей наследницы в Майами.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.