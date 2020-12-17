Блондины, как и мама: Курникова показала подросших близнецов от Иглесиаса на их 3-летие

Несмотря на то, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова почти 20 лет живут вместе, они по-прежнему вызывают любопытство у публики. Звездная чета не любит афишировать свою личную жизнь, из-за чего она становится только интереснее для для их поклонников. А каждое редкое фото, которое они публикуют в социальных сетях практически всегда вызывает шквал эмоций.

Теннисистка после длительного затишья все-таки решилась поделиться новыми кадрами со своими старшими детьми – близняшками Николасом и Люсией. Поводом послужил их день рождения – наследникам исполнилось три годика. Малыши заметно подросли и окрепли с тех пор, как фолловеры видели их в последний раз. Стало очевидно, что волосы они явно взяли не от отца – их светлые локоны стали длиннее, а дочке Анна даже заплела косу вокруг головы.

Отметим, что у музыканта и спортсменки есть еще дочь Мэри, которая родилась в январе 2020-го года.

Смотрите также