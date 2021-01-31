Уже один годик: Курникова нарядила дочку Мэри от Иглесиаса в сливочное платье в честь праздника

Бывшая первая ракетка мира отметила день рождения своей наследницы в Майами. Она опубликовала трогательное фото.

Анна Курникова уже давно ушла из спорта. Она была первой ракеткой мира. Уже больше 20 лет девушка состоит в отношениях с одним из самых известных испанских певцов Энрике Иглесиасом. Многие считают их одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Как известно, русская красавица познакомилась с артистом на съемках его клипа. Обаятельный парень сразу влюбился в блондинку. Несмотря на их крепкий союз, свадьбу они играть не торопятся. Хотя ходят слухи, что они тайно зарегистрировали отношения.

больше по теме Встреча с малышом: Анна Курникова поделилась трогательными снимками из роддома Две недели назад теннисистка подарила Энрике Иглесиасу еще одного наследника.

В 2017 году Анна родила своему избраннику двойняшек Николаса и Люси. Певец был очень рад стать папой. Лица наследников они не скрывали. Каждый раз после гастролей Энрике спешил домой, чтобы увидеть малышей и провести с ними время. А год назад теннисистку заметили на отдыхе. Она не смогла скрыть беременности. 30 января спортсменка снова стала мамой. Курникова родила дочку, которую назвала Мэри.

Обычно влюбленные редко делятся семейными фото. Однако в день рождения младшей наследницы возлюбленная Иглесиаса показала подросшую малышку. Она нарядила девочку в сливочное платье в кукольном стиле. На ее голове также был бант в тон наряду. Анна похвасталась, что крохе уже один год. Знаменательную дату пара отмечает в своем доме в Майами.

Поклонники были очарованы малышкой с голубыми глазами. «Так на вас похожа!!!», «Какая прелесть», «Куколка сладкая», «Какая милаха», «Красавица» «Вот это куколка», «Боже, ангел», «Такая нереальная», «Глаза просто бомбические», «Это прелесть, а не девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: