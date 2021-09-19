«Одежда, как будто из секонд-хенда»: поклонники высмеяли Алену Рапунцель за странный наряд на свадьбе у родственников

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель предстала на торжестве в джинсах и зеленой футболке.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель вместе с мужем Ильей Семиным, мамой Татьяной Владимировной и сыном Богданом в эти гостят у родственников в небольшом городке Белорецке в Башкирии.

Сюда семейство приехало по прекрасному поводу – на свадьбу двоюродного брата Алены Рапунцель по маме.

В микроблоге звезда «Дома-2» поделилась снимком, на котором предстала на торжестве. В кадре рядом с Аленой Рапунцель, ее муж, мама и дядя.

«Башкирия. Здесь не была уже лет 15-16 точно. Здесь живет мой родной дядя. Бабушка моя родом отсюда – башкирка. Похожи мама с братом?» — спросила Алена Рапунцель.

Но вместо ответа на вопрос подписчики принялись обсуждать наряды Рапунцель и Татьяны Владимировны. Дамы явились на свадьбу в джинсах и потертых кофточках. В Сети их образы сравнили с вещами из магазинов «Секонд-хенд».

«Батюшки, а что на свадьбах теперь такое одеяние?», «Одежда как будто из секонд-хенда на вид. Мне так кажется, может, это и бренды какие-то. Но на вид…», «На свадьбе, а одеты как в огород. Могли одеться-то нормально», «Мамашка как девочка, все кофточки по пупок носит», «В этих джинсах была сначала в хлеву, теперь в ресторане», — высказались в Сети.

Напомним, третьего сентября Алена Рапунцель и Илья Семин зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов Москвы. Пара ждет ребенка.

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