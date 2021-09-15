«Написали его на бумажке»: врачи узнали пол будущего ребенка беременной Алены Рапунцель

Целых две прекрасных новости сообщила поклонникам бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель на своей страничке в Instagram.

Будущая мама вместе с мужем Ильей Семиным переехали в новую съемную квартиру и уже отпраздновали вместе с друзьями по проекту небольшое новоселье.

А еще, на недавнем УЗИ врачи узнали пол будущего ребенка Алены Рапунцель и Ильи Семина. Правда, Алена узнает его только во время предстоящего гендерпати. И вероятно, тогда же расскажет о том, кого – сына или дочку – они с Ильей ждут.

«Мы вчера узнали пол ребенка, ну как узнали… Нам написали его на бумажке, а я держусь, чтобы ее не открыть. Поэтому в темпе готовлю гендерпати. Как думаете, кто у нас? Мальчик или девочка? Чувство нереальное, очень хочу уже узнать пол своего ребеночка и называть его по имени», — поделилась Алена Рапунцель со своей аудиторией.

Мнения подписчиков, конечно же, разделились, одни предполагают, что у Алены родится дочка, а другие – что она вновь станет мамой сына.

Напомним, третьего сентября Алена Рапунцель вышла замуж за Илью Семина, так что ее второй ребенок, в отличие от первого сына Богдана, появится в законном браке.

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