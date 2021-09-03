Струящееся платье и букет роз: беременная Алена Рапунцель вышла замуж за Илью Семина в эпичный день

Бывшие участники «Дома-2» стали мужем и женой третьего сентября. Новоиспеченные супруги показали фото со своего бракосочетания.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель добилась того, о чем так давно мечтала. За рамками проекта ей удалось встретить настоящую любовь и, наконец-то, выйти замуж.

День для бракосочетания Алена Рапунцель и ее бойфренд, а теперь уже муж, Илья Семин выбрали эпичный. Ни одной другой дате в нашей стране не посвящено так много мемов, как этой — третье сентября.

Некоторое время назад Алена Рапунцель и Илья Семин поделились в микроблогах кадрами, сделанными в одном из столичных ЗАГСов.

На одном из них Алена и Илья запечатлены в момент поцелуя, на другом показывают колечки на безымянных пальцах. Украшения выполнены из белого золота и инкрустированы бриллиантовыми камушками.

«Мы сегодня стали мужем и женой. Храни, бог, нашу семью», — подписала Алена Рапунцель снимки в сторис.

В день своего бракосочетания экс-участница «Дома-2» предстала в струящемся белом платье в пол свободного кроя и с букетом белых и нежно-розовых роз. Выглядела Алена невероятно трогательно.

Напомним, Алена Рапунцель ждет ребенка от своего избранника Ильи Семина, весной она вновь станет мамой. А незадолго до похода в ЗАГС беременная Алена Рапунцель жутко поскандалила с сестрой Ольгой Рапунцель, та назвала ее предательницей.

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