Животик-то уже ого-го: беременная Рапунцель подчеркнула изменившиеся формы в платье стрейч малахитового цвета

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель вместе с мужем появилась на съемочной площадке нового реалити-шоу.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. Малыша она подарит своему мужу Илье Семину, о беременности от него Алена Рапунцель сообщила поклонникам в середине июля.

Между тем, в финале третьего месяца ожидания малыша Алена Рапунцель уже демонстрирует подросший животик.

Накануне вместе с Ильей Семиным Алена пришла на съемочную площадку «Дома-2», чтобы участвовать в шоу, посвященном конкурсу «Человек года».

Будущая мама облачилась в малахитовое платье стрейч, которое подчеркнуло ее изменившиеся формы и акцентировало заметно подросший живот.

Походом на «Дом-2» Алена Рапунцель осталась довольна.

«Классно сходили, было круто. Я безумно соскучилась по всем сотрудникам. Познакомились с новым коллективом, высказали свое мнение. Возвращаться мы не планируем, это большой шаг назад, а в гости приходить будем», — поделилась Алена Рапунцель в сторис микроблога.

Напомним, третьего сентября беременная Алена Рапунцель вышла замуж за Илью Семина. Пышного торжества пока не было, его пара отложила на неопределенный срок.

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