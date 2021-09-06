Животик-то уже ого-го: беременная Рапунцель подчеркнула изменившиеся формы в платье стрейч малахитового цвета

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. Малыша она подарит своему мужу Илье Семину, о беременности от него Алена Рапунцель сообщила поклонникам в середине июля.
Между тем, в финале третьего месяца ожидания малыша Алена Рапунцель уже демонстрирует подросший животик.
Накануне вместе с Ильей Семиным Алена пришла на съемочную площадку «Дома-2», чтобы участвовать в шоу, посвященном конкурсу «Человек года».
Будущая мама облачилась в малахитовое платье стрейч, которое подчеркнуло ее изменившиеся формы и акцентировало заметно подросший живот.
Походом на «Дом-2» Алена Рапунцель осталась довольна.
«Классно сходили, было круто. Я безумно соскучилась по всем сотрудникам. Познакомились с новым коллективом, высказали свое мнение. Возвращаться мы не планируем, это большой шаг назад, а в гости приходить будем», — поделилась Алена Рапунцель в сторис микроблога.
Напомним, третьего сентября беременная Алена Рапунцель вышла замуж за Илью Семина. Пышного торжества пока не было, его пара отложила на неопределенный срок.