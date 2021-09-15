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«Мило посидели»: стало известно, как муж Макеевой отметил день рождения

Роману Малькову исполнилось 38 лет.

«Мило посидели»: стало известно, как муж Макеевой отметил день рождения
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Накануне новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков отметил свой день рождения. Ему исполнилось 38 лет. В своем Instagram актриса показала, как муж провел этот день.

«Все спрашивают, что Анастасия подарила мужу на день рожденья? В узком кругу друзей, очень мило посидели и поздравили Романа», — написал администратор актрисы в ее микроблоге.

Напомним, в конце августа Макеева отказалась вести соцсети и участвовать в спектаклях в сентябре. Актриса планировала отдохнуть на Байкале и на Камчатке, но угодила в больницу с нервным срывом. Спустя несколько дней ее выписали. Однако, как сообщалось ранее, восстановление звезды займет несколько месяцев.

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